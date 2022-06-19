 الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022.. حزب مارين لوبان يحتفل بـ تسونامي من المقاعد - بوابة الشروق
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الانتخابات التشريعية الفرنسية 2022.. حزب مارين لوبان يحتفل بـ تسونامي من المقاعد

باريس (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 10:14 م
تمتع حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بـ"تسونامي" في عملية الاقتراع، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، قفزة في عدد المقاعد التي استحوذ عليها بالجمعية الوطنية(البرلمان) بمعامل بلغ 10 على الأقل، ليصل العدد إلى ما يتراوح بين 80 إلى 100 مقعد.

وقال رئيس الحزب جوردان بارديلا، متحدثا لقناة "تي إف1" الفرنسية، إن "هذا تسونامي"، مضيفا أن الناخبين جعلوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعيم أقلية.

وقالت مارين لوبان، التي لم تنجح في انتخابات الرئاسة ضد ماكرون، إن النتائج دفعة لحزبها.

وقالت إن "المواطنين قالوا كلمتهم وأرسلوا مجموعة قوية من حزب التجمع الوطني للجمعية الوطنية"، مشيرة إلى أن هدفها سيكون عرقلة أجندة ماكرون.

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