عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية الدولي بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للابداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم /السبت/، عرضا خاصا لأفلام مسابقة الطلبة الفائزة بالدورة 23 من مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة، وذلك ضمن فعاليات نادى سينما الشباب.

تضمن العرض 3 أفلام هي: الفيلم التسجيلي "كيف تجعل اثنين يقعان في الحب؟"، إخراج بسمة شيرين، والفيلم الروائي القصير "لقمة المستحية"، إخراج ماريو رمزي، والفيلم الروائي "دي أول مرة" إخراج أحمد رؤوف.

عقب عرض الافلام، أقيمت ندوة أدارها الناقدان اسلام احمد، وشاهندة محمد؛ لمناقشتها مع صناع الأفلام و الجمهور .

تجدر الاشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافى مصرى انشئ بالاسكندرية ، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندرى و تشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية ، و يعد ملتقى للأدباء و المثقفين .



