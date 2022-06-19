بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»,

وأفادت الوكالة بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة شمال القطاع، فتحوا وبشكل عنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي الواحة والسودانية، وأجبروا الصيادين عنوة على الانسحاب من البحر.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية، تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، من خلال إطلاق النار والغاز تجاههم، علاوة على عمليات الاعتقال المستمر بحقهم.