يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية موسعة، غدا الثلاثاء، حول الوضع السياسي والعسكري في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتقرر أن تلقي فلانتينا روجوبيز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى خلال الجلسة تقريرها الخاصة بالأوضاع في إفريقيا الوسطى بوصفها ممثلة الأمين العام بالإضافة إلى كونها رئيسة للبعثة الأممية متعددة الجنسية لتثبيت الأوضاع في إفريقيا الوسطى.

كما ستلقى سيما باهوس المديرة التنفذية لرابطة العمل النسائي الأهلي في الأمم المتحدة كلمة خلال الجلسة ذاتها حول الأوضاع التي تعانيها النساء في إفريقيا الوسطى في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة أو طائفية، كما سيشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن الاتحاد الإفريقي وروابط العمل غير الحكومي الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى.

وتقرر كذلك أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استماع مفتوحة، غدا الثلاثاء، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة حول الأوضاع فى جنوب السودان سيكون المتحدث الرئيسي فيها نيكولاس هيسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والميجور جنرال متقاعد تشارلبز تاي جيتاي الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والإخلاء في جنوب السودان المعاد تشكيلها لمعاونة مراقبي وقف إطلاق النار الأممين على تثبيت حالة الأمن في البلاد ورصد أية خروقات.

كان مجلس الأمن الدولي قد استهل جلساته، صباح اليوم، بتوقيت الولايات المتحدة بعقد جلسة خاصة عن الأوضاع فى ليبيا شارك فيها الممثل الأممي الخاصة لليبيا رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا عبداللاهي باسيلي، كما تحدثت في الجلسة عبير النعيمي مديرة مركز وشم لدراسات المرأة في ليبيا ، كما شارك فى الجلسة السفير الياباني كيميرو اشكاني بوصفه رئيسا للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار الأممي رقم 1970.