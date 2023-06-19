الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية

أدانت الإمارات، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الإثنين، "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".

وشددت الوزارة على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 91 آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.