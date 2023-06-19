دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.

وسموتريتش هو رئيس حزب «الصهيوينية الدينية» المتشدد، ويشغل أيضا منصب «وزير ثان» في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو منصب تم استحداثه بموجب اتفاقات ائتلافية قبل تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أواخر 2022.

وقال الوزير الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الاثنين: «آن الأوان لشن عملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب في شمال السامرة، واستعادة الردع والأمن في المنطقة، بدلا من عمليات الملاقيط»، في إشارة لعمليات عسكرية إسرائيلية داخل الضفة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، والتي تتخللها عادة عمليات اغتيال ومواجهات مسلحة.

وتابع سموتريتش: «لقد حان الوقت لإدخال القوات الجوية وقوات المدرعات (إلى الضفة الغربية) وحماية أرواح محاربينا».

وسبق أن خلّفت تصريحات سموتريتش حول محو بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة من الوجود، مطلع مارس الماضي، ردود فعل عربية ودولية منددة، قبل أن يتراجع ويعتبرها «زلة لسان».

وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدته، إنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، لمناقشة شن عملية عسكرية شمالي الضفة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 6 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها، وأضافت أن الإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 شهداء و29 مصابًا.