رئيس مانشستر سيتي يتعهد بالرد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي

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وعد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بإعطاء "آراء صريحة للغاية" بشأن التهم الموجهة للنادي من قبل رابطة الدوري الممتاز في أقرب وقت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي اتهم في فبراير الماضي بأكثر من 100 انتهاك لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالمسابقة والتي يرجع تاريخها للعام 2009.

ويمكن أن يتم معاقبة النادي بخصم النقاط أو حتى الاستبعاد من البطولة إذا ثبتت التهم ولكن سيتي نفى بشدة ارتكاب أي مخالفة وتعهد بالقتال في قضيته. ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه العملية خاصة وأن بعض الإجراءات قد تستمر لعدة سنوات إضافية.

وخلال حديثه السنوي مع قنوات النادي الإعلامية، قال خلدون :"من الواضح أنني لا أستطيع التحدث عنها (التهم)، لسوء الحظ، لأسباب قانونية".

وأضاف :" ما أقوم به دائما هو التعليق بعدها، لذلك أعتقد أننا سنسير في الإجراءات القانونية".

وأردف :" هذه إجراءات تستغرق وقتا طويلا، وعندما ننتهي، سنجري محادثة. سأبلغكم بآرائي بكل صراحة، أعدكم بهذا".

وأكد :"لدي أراء صريحة للغاية بشأن هذا، ولكن لسوء الحظ سأكون مقيدا للغاية اليوم".

وحصد مانشستر سيتي الثلاثية في الموسم المنقضي. حيث تفوق الفريق على أرسنال ليحقق خامس ألقابه في آخر ست مواسم بالدوري الإنجليزي، وتبعه الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخارج الملعب، نما النادي أيضا، حيث سجل إيرادات قياسية في العام الماضي.

بالنسبة للعديد من منتقدي النادي، الذي تدعمه الثروة الكبيرة لمالكه الشيخ منصور بن زياد، فإن تهم رابطة الدوري الممتاز تلقي بظلالها على نجاحات النادي.

ويشعر خلدون أن الكثير من الناس يحكمون على النادي سريعا بدون التحقق من كل الحقائق.

وقال :"إنه أمر محبط لأنه يقلل من العمل العظيم الذي يحدث في النادي وليس في ملعب كرة القدم فقط".

وأكد :" ما حققه اللاعبون هذا العام، الثلاثية، شيء مذهل. أتمنى أن يركز الناس ويحكموا عليهم من خلال كرة القدم التي يقدموها، وما يحققونه في الملعب، وما يحققونه في كل بطولة يشاركون بها".