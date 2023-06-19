أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في هجومها المضاد بالجنوب

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت قرية بياتيخاتكي على الطريق المؤدية إلى واحدة من أكثر المناطق المحصنة بقوة في جنوب البلاد، الذي تحتله روسيا، وإنها استعادت 113 كيلومترا مربعا من الأراضي في الأسبوعين الماضيين.

ورفع الجنود الأوكرانيون العلم الوطني بلونيه الأصفر والأزرق في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيه إنهم داخل بياتيخاتكي، وهي ثامن قرية في جنوب شرق البلاد تقول كييف إنها حررتها، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جندي، لم يذكر اسمه، "اليوم، 18 يونيو، طردت قوات اللواء 128 الروس من قرية بياتيخاتكي. هرب الروس تاركين معدات وذخيرة. المجد لأوكرانيا!".

وقال مسئول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا المحتلة جزئيا‭ ‬أمس الأحد إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بياتيخاتكي لكن تم طردها، وتقع القرية الآن في منطقة سيطرة "رمادية".

وذكرت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار أن القوات الأوكرانية لم تسترد بياتيخاتكي فحسب، بل تقدمت بما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية في غضون أسبوعين.

وكتبت ماليار على تطبيق "تيليجرام" تقول "في غضون أسبوعين من العمليات الهجومية باتجاه بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني تجمعات سكنية".