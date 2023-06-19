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أحمد سعد ينتهي من تصوير أغنية جديدة بعنوان الفلوس


نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 6:48 ص

انتهى المطرب أحمد سعد من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام.
ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.
وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".
كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

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