هل يحق للزمالك قيد صفقاته الجديدة في البطولة العربية ؟

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رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، اليوم الإثنين على مدى أحقية الزمالك في قيد صفقاته الجديدة في البطولة العربية.

ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، في تدعيم صفوف الفريق الأبيض وبحث موقف اللاعبين المعارين، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد وخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج (الماتش):" أبلغت مسئولي الاتحاد العربي خلال قرعة البطولة العربية أن هناك مشكلة ستحدث بين الأندية المشاركة بسبب انطلاق المسابقة في وقت بين موسمين".

أضاف:" هناك فرق تخطط لرحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع نجوم جدد، أعتقد سيكون هناك استثناءات لقيد الصفقات الجديدة، وقلت أن البطولة العربية نظاتمها صعب نظرًا لمشاركة فرق من إفريقيا وآسيا".

أكمل:" حلول إنهاء أزمة قيد الصفقات الجديدة كثيرة خاصة عندما يتعلق بفريق مثل الزمالك له شعبية جارفة في الوطن العربي".

أتم:" أثق في قدرة الاتحاد العربي لكرة القدم التعامل مع الموقف بشفافية وإنهاء أي مشكلة للأندية تتعلق بقيد الصفقات الجديدة".

وتشهد البطولة العربية مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

وينطلق دور المجموعات للبطولة العربية خلال شهر يوليو المقبل.