 عاجل- إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج بسبب الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل- إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج بسبب الأمطار

أمير نبيل
نشر في: الخميس 19 يونيو 2025 - 2:15 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يونيو 2025 - 2:26 ص

أوقف الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، اللعب في بداية الشوط الثاني.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة في وقت كان يتقدم فيه النادي النمساوي، بهدف نظيف، بعدما تلقى إشارة من المنظمين بأن هناك تقلبات مناخية قد تعرض حياة اللاعبين للخطر خلال الدقائق القادمة.

وعلى الفور استجاب غربال للتحذيرات وطلب من اللاعبين الدخول إلى غرف خلع الملابس، ليعلن المذيع الداخلي في الاستاد عن إيقاف اللعب بسبب التحذيرات المناخية.

وطلب المنظمون أيضا من الجماهير إخلاء الجزء المكشوف من المدرجات والاحتماء بالمناطق المغطاة خشية التعرض لضربات البرق حال هطول الأمطار بغزارة مع السحب الكثيفة التي غطت ملعب المباراة.

 


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