نتنياهو يرحب بأي مساعدة في ضرب المنشآت النووية الإيرانية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي مساعدة في ضرب المنشآت النووية الإيرانية مرحب بها.

كما رد نتنياهو، على تصريحات وزير دفاعه بشأن المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: "أصدرتُ تعليماتي بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وأضاف: "عدا ذلك، ليس من المناسب أو الضروري إضافة أي شيء.. يجب أن تكون الأفعال أبلغ من الأقوال".

وأشار إلى أن "تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إنه "لا يمكن استمرار وجود" خامنئي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.