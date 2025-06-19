رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال مزرعة كلية الزراعة ويوجه بدعم الإنتاج النباتي والحيواني

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة ميدانية داخل مزرعة كلية الزراعة، لمتابعة سير العمل في مختلف الأنشطة الزراعية والإنتاجية، ومتابعة المشروعات الجارية والاحتياجات الفنية اللازمة لدعم المنظومة التعليمية والبحثية بالمزرعة.

استهل مندور جولته بتفقد المساحات المزروعة بمحصول المانجو، الذي يغطي نحو 20 فدانًا من إجمالي مساحة المزرعة البالغة 85 فدانًا، وتُستخدم في دعم الأنشطة التعليمية والبحثية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج تطعيم الأشجار البلدية بأصناف عالية الجودة مثل السكري.

كما تابع الحالة العامة لمحصولي الجوافة والنخيل البارحي، بالإضافة إلى تفقد المساحات المزروعة بمحصول العلف الأخضر، الذي يُعد مكونًا رئيسيًا في دعم قطاع الإنتاج الحيواني بالمزرعة. وتوجه مندور بعد ذلك إلى قطاع الصوب الزراعية، حيث تجري الاستعدادات لموسم الزراعات الخريفية والشتوية.

وخلال جولته في عنابر تربية الحيوانات، أوصى رئيس الجامعة بتوفير مستلزمات التظليل المناسبة، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، خاصة مع التوسع الملحوظ في أعداد قطيع الجاموس الذي وصل إلى أربعة أجيال. كما تابع مراحل تأسيس قطيع من الأبقار لخدمة الأغراض التعليمية والبحثية والإنتاجية، مشددًا على أهمية توفير الأعلاف اللازمة، في ظل تضاعف أعداد الأغنام والماعز خلال السنوات الأربع الأخيرة، ووعد بتشغيل مفرمة متخصصة لتجهيز الأعلاف الخضراء والجافة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد عنبر الأرانب المستخدم في العملية التعليمية والبحثية، وكذلك توريد لحوم الأرانب خارج الجامعة، وإتاحة سلالات محسنة للتربية. كما تفقد مندور المساحة المجهزة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي شهدت زراعة 10 أفدنة بمشتل فراولة لتلبية احتياجات المزرعة وطرح الفائض لصالح مزارعي الفراولة خارج الجامعة.

وفي ختام الجولة، اطلع رئيس الجامعة على أعمال رفع السور الخارجي، ووجه باستكمال الردم من الداخل مع الحفاظ على ارتفاع السور، وتخصيص طريق فاصل بينه وبين الأراضي الزراعية. كما كلف إدارة الكلية بتقديم مقترح متكامل لصيانة شبكة مياه الري التي لم تُحدث منذ سنوات.



