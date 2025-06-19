حسام صلاح عميد طب القاهرة لـ«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد

المستشفيات الجامعية تحتاج إلى نظرة استدامة فى التمويل .. و320 مليون جنيه لتطوير ورفع قدرة قصر العينى الفرنساوى

قبول 100 طالب فى برنامج الطب باللغة الفرنسية.. ومراجعة المناهج الدراسية وحذف غير المستهدف

لدينا 3 عيادات للطب عن بُعد تستخدم الذكاء الاصطناعى والرقمنة فى تقديم الخدمات الصحية



أكد عميد كلية طب قصر العينى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، حسام صلاح، انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد، والذى أطلق عليه مشروع القرن، حيث تتطلع الكلية إلى بدء الخطوات التنفيذية مع المؤسسات المسئولة.

وأضاف صلاح لـ«الشروق»، أنه فى الوقت الحالى تتحمل مستشفيات قصر العينى حوالى 3% من إجمالى الخدمات الصحية العلاجية على مستوى الجمهورية، وتسعى بعد تنفيذ مشروع قصر العينى مضاعفتها لتصبح 6% وبالتالى استقبال 4 ملايين مريض بدلًا من مليونى مريض.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى نظرة استدامة فى التمويل لتحسين قدرتها على تطوير الخدمة الصحية، فضلا عن القدرة على إنهاء الإجراءات قصيرة الأجل والتى توفر الاحتياجات الأولية، منوهًا إلى توفير تمويل 160 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وكذلك 160 مليون لتطوير العيادات الخارجية، وبذلك يكون إجمالى التمويل اللازم المتوفر للتطوير حوالى 320 مليون جنيه.

وأوضح، أنه فى الوقت الحالى مستشفى قصر العينى الفرنساوى عبارة عن 12 طابقًا تضم 800 سرير وبها 18 غرفة عمليات، و9 رعايات مركزة بإجمالى 124 سريرًا، وشهدت أعمال تطوير وتجديد كتجهيز منطقة للمرضى لأعضاء هيئة التدريس بسعة 32 سريرًا، وتحويل منطقة A9 إلى رعاية مركزة جراحية لأمراض الكبد بسعة 20 سريرًا، وافتتاح منطقة DG للعلاج السياحى لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الدوليين.

وحول العملية التعليمية للعام الجديد، قال: «الترتيبات الجديدة تتضمن مراجعة كافة المناهج الدراسية والتى يتم التدريس بها منذ سنوات داخل كلية طب القاهرة، وسيتم إزالة كافة المحتويات التعليمية التى لا تتطابق مع مستهدف الدراسة العالمية وما يحتاجه الخريج فى سوق العمل، بالإضافة إلى إضافة بعض المواد التى تواكب الذكاء الاصطناعى خصوصا فى ظل اللائحة الدراسية الجديدة والتى تطبق النموذج الدراسى ٥+٢».

وأضاف: «لدى الكلية برنامجان دراسيان، الأول «كاف» وهو الدراسة باللغة الفرنسية، ومن المقرر قبول 100 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2025 - 2026، والثانى «إيبكا» وسيتم قبول 400 طالب وطالبة، ويشترط للقبول فى البرنامجين الترشيح من مكتب التنسيق لكلية طب قصر العينى أو أى كلية طب أخرى، ومن ثم التقديم للدراسة بأحد البرنامجين، وبالنسبة لتدريب أطباء الامتياز هناك برنامج تدريب قوى وتحرص الكلية على تدريب طبى متقدم.

وتابع، أن وكالة الكلية للدراسات العليا تعمل على توفير درجة «cet» العليا حيث توفر هذه الدرجة دعم شهادات الدراسات العليا لتصبح معتمدة إكلينيكية ومهنية، أى أن الحاصل عليها سيكون حاصلا على شهادة التدريب المهنى بجانب الدراسة الإكلينيكية، كما تتبنى الكلية عبر الدراسات العليا الأبحاث الداعمة إلى الابتكار والصناعة، لأننا نرى أنه لا مستقبل بدون صناعة وأن أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب قصر العينى ليسوا أطباء ولكنهم علماء يقودون منظومة الصحة على مستوى الشرق الأوسط.

وكشف عن خطوات لتحسين أوضاع العاملين وأطقم التمريض بالمستشفيات، موضحًا أن الكلية أقرت مجموعة من القرارات تدعم الفنيين والإداريين وأطقم التمريض فى المستشفيات بينها قرارات علاجية وأيضا قرارات أخرى تتعلق بوجود مكافأة شهرية.

وبشأن خطوات الكلية لمواجهة مشكلات التقصير فى الخدمة الطبية، قال: «قصر العينى ومستشفياته تستقبل فوق الطاقة الاستيعابية بمراحل، وهى ملاذ آمن لكل المواطنين، ونحاول بقدر الإمكان استقبال كافة الحالات، وفى هذا الإطار هناك لجان طبية مشكلة داخل كل مستشفى وقسم لرصد أى مشكلة أو طلب فور حدوثه لمريض ومن ثم تقديم الحل، ووجهت مديرى المستشفيات ونوابهم والوحدات بضرورة التواجد الميدانى داخل المستشفيات أولا بأول للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة، ولدينا الآن 3 عيادات للطب عن بُعد تستخدم الذكاء الاصطناعى والرقمنة والتقنيات الحديثة فى تقديم الخدمات الصحية.

وكشف عميد طب القاهرة تفاصيل تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة بعد غلق 4 أدوار لمدة تزيد عن 5 سنوات تحت مسمى التطوير، قائلًا: «عملنا على إنهاء أزمة غلق هذه الأدوار، ويضم المستشفى 260 سريرًا، وارتفع عدد المرضى المترددين سنويًا إلى نحو 378 ألف مريض.

واستطرد: «تضمنت أهم أعمال تطوير مستشفى أبو الريش، تجديد الغلايات ومحطة الغازات، وتطوير وتجديد الإقامة الداخلية بالدور الخامس، وإحلال وتجديد الدور السادس ويتواجد به غرف العمليات، وإعادة تقسيم عيادة أمراض الدم، ورفع كفاءة البنية التحتية من أرضيات وإضاءة ودورات مياه وأماكن انتظار المرضى، وإنشاء محطة كهرباء جديدة بتكلفة 64 مليون جنيه، وتطوير وحدة رعاية حديثى الولادة والمبتسرين، وتجديد رعاية الدور السابع الجديدة بسعة 29 سريرًا بزيادة 200%، وتجهيز الرعاية المركزة لجراحة ورعاية زراعة الكلى».

وأشار إلى أن مستشفى أبو الريش اليابانى يضم فى الوقت الحالى 351 سريرًا، منها 121 سرير رعاية مركزة، ويبلغ عدد المرضى المترددين سنويًا نحو 205 ألف مريض، فضلًا عن إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وإحلال وتجديد محطة الكهرباء بتكلفة 25 مليون جنيه، وتجديد المنطقة الإدارية ومنطقة انتظار الأطفال، وتجديد محطة الغازات، والغلايات، ومحطة الأكسجين، وخزان مكافحة الحريق، وغرف المخلفات، والمغسلة، وثلاجة الموتى، والمطبخ، وافتتاح مجمع العيادات الخارجية للأطفال 7 طوابق، ويضم معامل تحاليل وأشعة.