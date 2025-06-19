إيران تعلن اعتقال 6 نساء بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية

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تمكنت القوات الامنية الايرانية من رصد واعتقال 6 عميلات لجهاز الاستخبارات الصهيوني في الشريط الحدودي لمدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد قوات الحرس الثوري في مدينة سربل ذهاب العقيد مجتبى كاكائي في تصريح لوكالة "ارنا" مساء الاربعاء: ان الذين القي القبض عليهم هم نساء جميعا وكن يعتزمن الهروب من البلاد الى البلد المجاور (العراق).

واضاف: ان هؤلاء جرى اعتقالهن بالتنسيق بين دائرة الامن واستخبارات الحرس الثوري في مدينة قصر شيرين.

وصرح بانه سيتم الاعلان لاحقا عن المزيد من التفاصيل حول هؤلاء العميلات لكيان الاحتلال الصهيوني.