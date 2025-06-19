التعليم: 5 يوليو بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب للمصريين في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسي الجارى، موضحة أن الامتحان يبدأ يوم السبت 5 يوليو المقبل وفقا جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني وهم:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني فى مادة أو أكثر

- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

وحددت المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين للامتحانات من مصر:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا

- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الإلكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.

أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات.