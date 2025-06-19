الحرس الثوري الإيراني: جسد الكيان الصهيوني المترنح لم يعد يتحمل الضربات المتلاحقة

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أكدت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني ، اليوم الخميس، أن "جسد الكيان الصهيوني المترنح لم يعد يمتلك القدرة على تحمّل الضربات الاقتصادية المتلاحقة".

وأعلن الحرس الثوري، في بيان أصدرته اليوم العلاقات العامة بشأن آخر تطورات عملية الوعد الصادق 3 وأوردته وكالة تسنيم للأنباء ، تنفيذ الموجة الـ 14 من الهجمات المركّبة باستخدام طائرات انتحارية مسيّرة وصواريخ استراتيجية دقيقة الإصابة.

وأوضح أن "العملية استهدفت مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي الواقع قرب أحد المستشفيات"، مشدداً على أن الهجوم نُفّذ بدقة عالية وبشكل نقطوي.

وأضاف أن "قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الاستخبارات والدقة الصاروخية باتت ماثلة أمام أنظار العالم"، لافتاً إلى أن "جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحوّلت إلى ثكنة عسكرية تعاني من الارتباك والذعر".

وتابع أنه" تم إخلاء جميع المراكز العسكرية، فيما عمد جيش الكيان إلى نشر منظوماته الصاروخية والدفاعية عديمة الجدوى داخل المناطق السكنية وتحت غطاء المرافق العامة".

وأكد البيان مجدداً ما سبق التحذير منه: "لا توجد أي نقطة آمنة في أجواء الأراضي المحتلة".