توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، فيما يكون معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن البلاد ستشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتتراوح حالته بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته بين المعتدلة والمضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، فيما تكون الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

العاصمة الجديدة 36 22

6 اكتوبر 36 22

بنها 35 22

دمنهور 33 21

وادى النطرون 35 22

كفر الشيخ 34 22

بلطيم 28 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 28 23

بورسعيد 30 25

الاسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 31 21

رفح 30 19

رأس سدر 35 22

نخل 35 23

كاترين 30 15

الطور 34 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 36 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 28 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 36 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 34 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 25

أبرق 36 25

جبل علبة 37 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 38 21

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 22

أبوسمبل 42 26