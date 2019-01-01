الصحة الفلبينية: 500 وفاة تقريبا جراء حمى الضنك في النصف الأول من 2019

أعلن وزير الصحة الفلبيني، فرانشيسكو دوكي، اليوم الجمعة إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم في البلاد بسبب إصابتهم بحمى الضنك، في النصف الأول من العام الجاري، وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالمرض.

وسجلت وزارة الصحة 106 آلاف و630 حالة إصابة بحمى الضنك، وهو مرض فيروسي ينقله البعوض، خلال الفترة من يناير إلى 29 يونيو 2019.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 85% على العام الماضي حيث تم تسجيل 57 ألفا و 564 حالة إصابة خلال الفترة نفسها، حسبما قال دوكي لإذاعة محلية.

وأضاف أن مناطق لوزون وبيكول وفيساياس وزامبوانجا ومينداناو كانت الأكثر تضررا، بينما تزداد حوادث الإصابة في مناطق أخرى.

وقال دوكي إنه يتم توزيع خيام في بعض المقاطعات بوسط الفلبين ، حيث توجد مستشفيات مكتظة بالفعل.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك مع الصليب الأحمر الفلبيني لضمان وجود إمدادات كافية في بنوك الدم.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين حالة تأهب على المستوى الوطني ضد حمى الضنك بعد تسجيل 456 حالة وفاة، ووصلت حالات الإصابة إلى أرقام خطيرة.

ودعت وزارة الداخلية وحدات الحكومة المحلية إلى تحديد مناطق تكاثر البعوض وإجراء حملات تطهير لمنع انتشار حمى الضنك.