أسعار النفط تتجه نحو أقل سعر أسبوعي لها منذ مايو مع تزايد التوترات بين أمريكا وإيران

تراجع سعر النفط عن مكاسبه التى سجلها في ساعة مبكرة من صباح اليوم / الجمعة في الوقت الذى نفت فيه طهران مزاعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز الأمر الذى كان قد ساعد على ارتفاع سعر النفط لفترة قصيرة بعد انخفاضه على مدى الأيام الأربعة الماضية .

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بواقع 10 سنتات في نيويورك ليتجه سعر النفط إلى أقل مستوى انخفاض أسبوعى يسجله منذ نهاية مايو الماضى .

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس أن سفينة حربية أمريكية "دمرت على الفور" الطائرة المسيرة التى اقتربت من السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس بوكسر . ولم يمض وقت طويل على تصريح ترامب حتى نفى نائب وزير الخارجية سيد عباس أرغشي فقدان إيران لطائرة مسيرة في تغريدة على تويتر ، وقال مازحا ربما كانت الولايات المتحدة قد أسقطت طائرة مسيرة خاصة بها .

وانخفض سعر النفط بأكثر من 8 ٪ في الأسبوع الحالى ، بينما تطغى المخاوف من تراجع الطلب على مشاعر القلق من أمكانية أن تؤدى زيادة التوترات إلى تقليص شحنات النفط عبر مضيق هرمز. ولايزال الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين مستمرا ، حيث أكد ترامب يوم الثلاثاء الماضى على إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على الصين. وفي الوقت ذاته زادت مخزونات الولايات المتحدة من الوقود بصورة غير متوقعة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن فيل فلين وهو أحد كبار محللى أوضاع السوق البارزين بمؤسسة " برايس فيوتشرز جروب إنكوربوريشن " قوله "إن العامل الأكبر الذي يدفع أسعار النفط اليوم يتمثل في إيران " .

وانخفض سعر نفط غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بواقع 7 سنتات ،ليصل إلى 55.20 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية للعقود الآجلة اعتبارا من 11:29 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وارتفع ارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 25 سنتًا إلى 62.18 دولارًا للبرميل في بورصة " انتركونتينينتال إكسيتشينج " للعقود الآجلة .