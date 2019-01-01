صحيفة - ليفربول يجعل صلاح الأغلى في البريميرليج

يعتزم نادي ليفربول، جعل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي من حيث الراتب السنوي، حسبما ذكر تقرير إنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن إدارة الريدز تعتزم تقديم عقد جديد بواقع 22.4 مليون جنيه استرليني، أي 430.000، جنية استرليني اسبوعيًا، لهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدف، ليصبح بذلك أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح مدد عقده العام الماضي مع ليفربول، حتى عام 2023، إلا أن إدارة النادي ترغب في الحفاظ عليه من خلال تقديم عرضًا ماليًا ضخمًا يضمن استمراره لمواسم أخرى.

وأنهى صلاح الموسم الماضي مع ليفربول كهدافًا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية عن التوالي، وأيضا استطاع قيادة الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.