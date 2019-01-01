مظاهرات تنطلق مساء اليوم الجمعة في 14 محافظة عراقية

نطلق مساء اليوم الجمعة مظاهرات شعبية حاشدة لاتباع الزعيم الشيعي عمار الحكيم في 14 محافظة عراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وإلزام الحكومة العراقية بتطبيق البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.

وأعلن مصدر في تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن المظاهرات ستنطلق في وقت واحد في الساعة السادسة من مساء اليوم في 14 محافظة تبدأ من بغداد وجميع محافظات جنوبي البلاد ومنطقة الفرات الأوسط وشمال وغربي بغداد، تنفيذا لطلب من تيار الحكمة الوطني للمطالبة بتحسين الخدمات وإلزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي".

وقال المصدر إن المظاهرات "ستكون سلمية من أجل تقويم مسار الحكومة وستشارك جماهير تيار الحكمة في المحافظات".

ونشرت مجالس المحافظات آلافا من القوات الأمنية والجيش والأجهزة الأمنية لتأمين الحماية للمتظاهرين ومنع وقوع أعمال عنف واضطرابات أمنية.