مختبر فضاء صيني يدخل مجددا الغلاف الجوي للأرض بعد إنهاء مهامه

دخل مجددا مختبر الفضاء الصيني "تيانجونج 2" الغلاف الجوي للأرض اليوم الجمعة، لينهي بذلك مهمة في الفضاء استمرت ثلاثة أعوام وصفتها وكالة الفضاء الصينية بأنها "ناجحة" في بيان أصدرته فى هذا الشأن .

وقالت وكالة الفضاء إن الجزء الأكبر من مركبة الفضاء التي يبلغ طولها 4ر10 متر تعرض للتدمير أثناء الدخول مجددا في الغلاف الجوي الساعة 0906 مساء بتوقيت بكين (1306 بتوقيت جرينتش)، ومع ذلك سقطت أجزاء صغيرة من الحطام في "منطقة آمنة" بالجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

وتعد مركبة "تيانجونج 2 " التي يبلغ وزنها 6ر8 طن، مقدمة صغيرة لمحطة فضاء صينية، من المقرر أن تحلق في الفضاء بحلول عام 2022، بحسب خطط حالية.

وتم إطلاق "تيانجونج 2" وتعني القصر السماوي في سبتمبر عام 2016.

ومكث اثنان من رواد الفضاء الصينيين على متن المركبة الفضائية لأكثر من 29 يوما في عام 2016، وهي أطول رحلة فضائية مأهولة في تاريخ البلاد.

وإلى جانب نظام دعم الحياة، تم اختبار أنظمة الالتحام والتزود بالوقود في "تيانجونج 2" إلى جانب عمليات صيانة أخرى من أجل محطة الفضاء المستقبلية.

وعاد أول مختبر فضاء مأهول في الصين "تيانجونج 1" إلى الغلاف الجوي في أبريل عام 2018، وتم ذلك أيضا فوق الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.