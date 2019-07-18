النفط يرتفع بعد تدمير سفينة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة دون طيار (درون) إيرانية في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 81 سنتا أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وهبط برنت 2.7 % يوم الخميس متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي ومتجها صوب تكبد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد عن ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي يوم الخميس منخفضة 2.6 % في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تكبد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد عن ستة بالمئة.

وقال ستيفن إينس لدى فانجارد ماركتس إن المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة لدعم الاقتصاد كانت أيضا من بين العوامل التي تقف وراء مكاسب الخام يوم الجمعة.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة دون طيار (درون) إيرانية في مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشأن خسارة طائرة مسيرة.

فى المقابل، فإن توقعات النفط في الأجل الطويل تزداد سلبية. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا في السابق بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بيرول لرويترز إن الوكالة قد تخفض التوقعات مجددا إذا اعترى الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين، المزيد من الضعف.