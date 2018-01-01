(د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من يوم أمس لتصل إلى 66ر3 مليون حالة حتى الساعة 12:01 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2 بالمئة خلال الأسبوع الماضي وأن حالات الوفاة بلغت 139426 حالة .

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة بإجمالي 405551 حالة، حيث لم تسجل زيادة كبيرة في معدل الإصابات في الولاية عن معدل الإصابات المسجلة في نفس التوقيت أمس الجمعة.

وشهدت ولاية ايداهو زيادة في حالات الإصابة بنسبة 7ر4 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 13753 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، حيث تم تسجيل 122 حالة وفاة هناك.