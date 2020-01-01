 قنصل روسيا بالإسكندرية يتفقد الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق - بوابة الشروق
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قنصل روسيا بالإسكندرية يتفقد الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق

طاهر القطان
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 9:35 م

تفقد فلاديمير ديمبيتسكي، قنصل روسيا بالاسكندرية، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في فنادق مدينة الثغر على الطبيعة.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من علي المناسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك في حضور عنان الجلالي صاحب مجموعة هلنان للفنادق.

بدأ قنصل روسيا بالإسكندرية الجولة بزيارة فندق هلنان فلسطين لمشاهدة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق على الطبيعة ومعايشة الخطوات الفعلية بدءا من دخول الفندق، استلام الغرف، تناول الوجبات بالمطعم و دخول الشاطئ، وذلك لنقل الصورة الواقعية المطبقة بالفنادق المصرية للسوق الروسي.

واطمأن فلاديمير ديمبيتسكي على سلامة ودقة جميع الإجراءات الصحية المتبعة والتى تهدف للحفاظ على سلامة السائحين الوافدين لمصر .

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