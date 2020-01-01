 حجز مسئول رفيع بالداخلية الكويتية 21 يوما في قضية النائب البنجلاديشي - بوابة الشروق
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حجز مسئول رفيع بالداخلية الكويتية 21 يوما في قضية النائب البنجلاديشي

وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 3:21 م
أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، بحجز الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع التدريب الشيخ مازن الجراح 21 يوما، وإحالته إلى السجن المركزي، لاتهامه بتلقي رشاوى بقضية النائب البنجلاديشي.

كما أمر قاضي تجديد الحبس الكويتي اليوم، باستمرار حبس النائب البنجلاديشي، ومحاسب شركته، وقيادي هيئة القوى العاملة الكويتية المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة، لمدة أسبوعين بقضية الاتجار بالبشر، على أن يعرضوا عليه مجددا في الثاني من أغسطس المقبل.

كانت النيابة العامة الكويتية، قد حققت مع المتهم الأول ومحاسبه، بعدة تهم، أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع الآخرين بتهم تلقي رشاوى منه لإنهاء معاملات شركته.

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