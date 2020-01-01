 منطقة ألمانية ترفض إغلاق مصنع للدواجن رغم تفشي إصابات كورونا بين عامليه - بوابة الشروق
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منطقة ألمانية ترفض إغلاق مصنع للدواجن رغم تفشي إصابات كورونا بين عامليه

د ب أ
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 6:47 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 6:47 م

أعلنت سلطات منطقة فيشتا بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم الأحد، أنه لا داعٍ لغلق مصنع للدواجن في مدينة لونه رغم حدوث تفش لإصابات كورونا بين عامليه.

وقال هربرت فينكل، عضو مجلس بلدية المنطقة، إن المسألة تقديرية "كما أننا لم نتمكن من التأكد من وجود مصدر معين للعدوى".

وفي الوقت نفسه، قال فينكل إن التفشي الكبير للعدوى يُعْزَى إلى مخزن لكراتين الورق المقوى حيث كان يلتقي فيه بعض العاملين خلال فترات الراحة.

ووصف فينكل خطة النظافة الصحية في المصنع بأنها جيدة مشيرا إلى أن غالبية العاملين أُصِيْبُوا في فترات الراحة.

كانت سلسلة اختبارات بين العاملين في مصنع مجموعة فيزنهوف للدواجن، أسفرت عن تأكد إصابة 66 من إجمالي 1046 عاملا، بمرض كوفيد-19، وقد تم وضع كل المصابين في الحجر، وقال فينكل إن الحجر شمل أيضا 70 شخصا ممن كان لهم اتصال مباشر بالمصابين، ومن المنتظر البحث عن مخالطين آخرين غدا الاثنين.

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