وزيرة الصحة: مصر حجزت 30 مليون من لقاح كورونا الإنجليزي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن جهات بحثية في مصر تجري أبحاث إكلينيكية خاصة بلقاح ضد فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن ثلاثة لقاحات حول العالم دخلت في المرحلة الثالثة من التجارب، مشيرة إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة ضمن 400 مليون جرعة ستتوفر من اللقاح الإنجليزي، الذي تم الإعلان عن إمكانية إتاحته في سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تسعى لاختيار دولة في كل قارة للحصول على الحقوق الفكرية للقاح كورونا حال توافره، مشيرة إلى أنها اتفقت مع شركة فاكسيرا للأمصال واللقاحات في مصر للعمل على تدريب العاملين لتصنيع اللقاح.