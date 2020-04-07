الأمن التركي يوقف 27 مشتبها في عملية ضد داعش في إسطنبول

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أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 27 مشتبها في عملية أمنية بمدينة إسطنبول ضد تنظيم داعش.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول، "أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم داعش، على خلفية إساءة للنبي محمد في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة لمداهمة عناوين المطلوبين في 15 حيا بإسطنبول.

وضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.

وتواصل الشرطة إجراءاتها بحق المشتبهين في مديرية أمن إسطنبول.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.