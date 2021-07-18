الصين تعلن أول وفاة بشرية بفيروس «هربس ب القردي»

توفي طبيب بيطري في بكين بعد إصابته بفيروس "هربس ب" (الفيروس القردي B)، وهي أول حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس.

وأعلنت الصين، الأحد، وفاة الطبيب بسبب إصابته بفيروس "القرد ب.Monkey B Virus"، الذي يطلق عليه أيضاً "فيروس هربس ب القردي"، وهي أول حالة وفاة بشرية به، وفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز".

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الطبيب المتوفى شرح قردين ميتين في مارس الماضي، وبعد شهر ظهرت عليه أعراض مثل الغثيان والقيء، قبل أن يجمع الباحثون عينات من سائلة النخاعي ويكتشفوا أنه مصاب بالفيروس.

وقالت الصحيفة إن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات، ولكنه توفي في النهاية في 27 مايو.

وأضافت أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا بهذا الفيروس في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية به، تم تحديدها في الصين.

يمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم.

وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.