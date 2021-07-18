محافظ القليوبية يوجه بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق خلال عيد الأضحى

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الاثنين - إنه تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة في مختلف المراكز والمدن والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء البديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من ارتفاع درجة الحرارة.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة للأختام، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطها الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

من جانبها، قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات رقابية على مجازر الدواجن ومحلات بيع اللحوم والأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات أسفرت عن ضبط 4 أطنان من اللحوم غير الصالحة وتحرير 145 محضرا، مشيرة إلى أن إجمالي المذبوحات منذ بداية شهر يوليو الجاري داخل المجازر بلغ 9 آلاف رأس.