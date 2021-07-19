الصحة الإسرائيلية: يجب تقييد السفر إلى الخارج مع زيادة تفشي كورونا

قال المدير العام لوزارة الصحة في إسرائيل البروفيسور نحمان آش، اليوم الأحد، إنه يجب تقييد السفر إلى الخارج، مع استمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وبقية العالم، بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى.

وأضاف آش، في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل تشديد الرقابة على سياستنا للطيران خلال الأسابيع المقبلة، وننظر في تكثيف حمايتنا ضد دخول سلالات مختلفة من فيروس كورونا من الخارج".

وتابع: "لم يحن الوقت للسفر إلى الخارج، لأن الوباء لا يزال مستشريًا في العديد من البلدان، ​​لسنا في حاجة للسفر غير الضروري الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابات غير ضرورية، ويمكن أن يجلب أيضًا فيروسات وسلالات جديدة وربما أكثر خطورة".

وأشار إلى أنه سيتم منع السياح الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا من دخول إسرائيل في المستقبل القريب، على الرغم من أن البلاد شرعت في فتح حدودها في 1 أغسطس القادم.

كما حث آش الإسرائيليين العائدين من الخارج على الالتزام ببروتوكولات العزل لمنع تفشي المزيد من الفيروسات.

وحتى صباح اليوم الأحد، كان هناك 6622 حالة نشطة بكورونا في إسرائيل، مع الإبلاغ عن مئات الإصابات في عدد من المدن.