تخصيص 1975 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم تخصيص 1975 مسجداً لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أثناء صلاة العيد حفاظاً على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع، والذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

ومن جهته، أشار الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، إلى إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، مشددًا على الحفاظ على المسافات البينية وارتداء الكمامات، فضلاً عن أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة حفاظاً على سلامة المصلين، وتكليف مديري الإدارات بالمرور الميداني على المساجد، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أول بأول.