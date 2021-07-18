محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعددًا من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استقبل محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.
وأشار محافظ الأقصر إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة، وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات، متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفا الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.