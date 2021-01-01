إدانة جماعية للإهانات العنصرية الموجهة للويس هاميلتون سائق فورمولا-1

أدان مسئولو سباقات السيارات اليوم الاثنين الإهانات العنصرية التي وجهت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، للبريطاني لويس هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات.

وفاز هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة بريطانيا الكبرى أمس الأحد بعد اصطدامه خلال اللفة الأولى، بالهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وفي بيان مشترك، ذكرت فورمولا-1 والاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) وفريق مرسيدس أن هاميلتون "كان عرضة لحالات متعددة من الإهانة العنصرية عبر وسائل التواصل الإجتماعي عقب تورطه في حادث تصادم".

وأضاف البيان "فورمولا-1 ، فيا وفريق مرسيدس لفورمولا-1 يدينون هذه الأفعال بأقوى شكل ممكن ، هؤلاء الأشخاص ليس لهم مكان في رياضتنا وندعو لضرورة محاسبة المتورطين على أفعالهم".

وذكرت شبكة "سكاي تي في" البريطانية أن الإهانات التي وجهت إلى هاميلتون تضمنت وضع رموز تعبيرية للقردة تحت منشور لفريق مرسيدس عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور.

كما عارض فريق ريد بول بقوة الإهانات التي وجهت إلى هاميلتون، وذلك رغم كون الفريق غاضبا من حادث التصادم الذي تسبب فيه السائق البريطاني والذي أدى إلى انسحاب فيرستابن من السباق قبل أن يقضي عدة ساعات في المستشفى للاطمئنان على حالته.

وكتب ريد بول عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "في الوقت الذي قد نكون فيه منافسين شرسين داخل المضمار ، فنحن جميعا متحدون ضد العنصرية ، ندين الإهانات العنصرية من أي نوع ضد فريقنا ، منافسينا وجماهيرنا".

وأضاف بيان ريد بول "كفريق نشعر بالاشمئزاز والحزن لمشاهدة الإهانة العنصرية التي تعرض لها لويس بالأمس عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد الاصطدام بماكس".

وأشار "لا يوجد أي عذر لذلك ، بالتأكيد لا يوجد مكان لذلك في رياضتنا وهؤلاء المتورطين ينبغي أن ينالوا جزائهم".

ويعتبر هاميلتون هو السائق الوحيد صاحب البشرة السمراء في فورمولا-1 ، ويشارك دائما في الحملات ضد التمييز.

وأوضح البيان "فورمولا-1 وفيا والسائقون والفرق يعملون لتأسيس رياضة أكثر تنوعا وشمولية ، ومثل هذه العبارات غير المقبولة عبر شبكة الانترنت ينبغي تسليط الضوء عليها وأن يقضى عليها".