يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، فيما يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب – شلاتين – أبو سمبل" على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

ادفو 45 28

أبوسمبل 44 28

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 38 27

ابو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28