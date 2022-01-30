نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وجود فيروس «ماربورج» في مصر، معقبًا: «نحن بعيدون عن الأمر تمامًا، الفيروس غير موجود في مصر ولم يكن موجودًا، كما أنه ليس اكتشافًا جديدًا».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الفيروس أحد أنواع الحمى النزفية، موضحًا أنه مختلف تمامًا عن كورونا، وطريقة انتشاره مختلفة عن «كوفيد – 19».

وأشار إلى أن إجراءات الطب الوقائي في مصر تتصدى بكل قوة لأي فيروس، معقبًا عن سبب التحذيرات الأخيرة بشأن «ماربورج»: «جزء منه مرتبط بزيادة في الوعي، ووجود نوع من الاهتمام الإعلامي والصحي ومراقبة لأي فيروس جديد».

وأوضح رئيس مكافحة كورونا أن «الصدمة النفسية بعد جائحة كورونا، أدت إلى متابعة المواطن لأي فيروس يظهر والخوف من انتشاره»، مؤكدًا أن الفيروسات مثل «ماربورج» موجودة منذ فترة في العالم، ولا داعٍ للقلق منها.

وبشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بعد انتهاء عيد الأضحى، عقّب: «العيد انتهى بسلام، ووزارة الصحة وضعت خطة لإطلاق قوافل طبية وحملات طرق أبواب في كل المناطق الساحلية، كل الفحوصات والأشعة والأدوية موجودة».

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس ماربورج قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام، منوهة إلى أن أخطر أعراض فيروس ماربورج هي الوصول إلى الحمى النزفية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن فرص النجاة من فيروس ماربورج ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية.