تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل شقيقه في كرداسة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب ارتداء المتهم "بنطال" ملك الضحية، وهو مما تسبب في اعتراضه، وتحولت المشادة إلى مشاجرة، ليذهب المتهم إلى مطبخ الشقة، ويحضر سكينا، ويعتدي به على المجني عليه.

واعترف المتهم بأنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأن الاعتداء على شقيقه المجني عليه تم خلال المشاجرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد الأسرة، لكشف ملابسات الحادث، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل شقيقه في كرداسة، خلال مشاجرة نتيجة ارتداء القاتل بنطال ملك الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل عامل على يد شقيقه في كرداسة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل قتل شقيقه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، نتيجة ارتداء المتهم بنطال ملك الضحية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.