بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران، اليوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة «أستانا»، مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية.

وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إنه من المقرر عقد اجتماع القمة الثلاثية لضمان آلية أستانا بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا، بهدف خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا.

وأفاد عبد اللهيان بأن الاجتماع يأتي لتثبيت أهم أهداف آلية أستانا، مشددا على أنه يجب إدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا.

وتابع: «خلال زيارتي إلى أنقرة ودمشق حملت رسالة الرئيس الايراني بهذا الصدد، الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية داخل العمق السوري لمسافة 30 كيلومترا، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالطرق السياسية».

وأضاف: «موضوع تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع وعودة اللاجئين السوريين والإسهام في السلم والاستقرار والأمن في سوريا مطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع الثلاثي».