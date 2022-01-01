رئيس وزراء إسرائيل: سنرد على أي تهديد في المنطقة عقب اعتراض مسيرة من لبنان

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده سوف ترد على أي تهديد في المنطقة عقب اعتراض طائرة مسيرة تم اطلاقها من لبنان عبر حدودها الشمالية.



وقال لابيد، خلال زيارة للمنطقة الحدودية "عدوان حزب الله غير مقبول وقد يدفع المنطقة برمتها إلى تصعيد لاضرورة له.. دولة إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي تهديد".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين اعتراضه طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.



وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أعلنت القوات الإسرائيلية إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق البحر الأبيض المتوسط يعتقد أنه تم إطلاقها من جانب حزب الله الذي يحظى بدعم من إيران العدو اللدود لإسرائيل



وفي إشارة إلى التقارب الإسرائيلي مع دول عربية في المنطقة، قال لابيد إن إسرائيل سوف "تتحرك بمفردها ومع دول أخرى في المنطقة لمنع إيران من تقويض الاستقرار الإقليمي"



وفي جنوب البلاد، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مواقع عسكرية في قطاع غزة ردا على تعرض بلدة حدودية إسرائيلية لاطلاق نار.



وذكر الجيش اليوم "الهجوم جاء ردا على مقذوف تم إطلاقه في وقت سابق على بلدة نيتيف هاسارا".



ووفقا لمصادر أمنية في حماس ، التي تدير قطاع غزة، تم مهاجمة موقع رصد تابع لحماس ولحقت به أضرار جسيمة، ولم يتم الإبلاغ عن أي اصابات.



ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم على نيتيف هاسارا.



كان الجيش الإسرائيلي قد هاجم مواقع لانتاج صواريخ في قطاع غزة أول أمس الأحد ردا على عدد من الصواريخ التي تم اطلاقها عبرالحدود باتجاه إسرائيل.



وتم اعتراض أحد هذه الصواريخ، بينما سقط الثلاثة الأخرون في منطقة خلوية مكشوفة.