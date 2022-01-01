اتفاق الصين والاتحاد الأوروبي على مزيد من تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي في المحادثات التجارية

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إن الجانبين اتفقا على تحسين الاتصالات والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي في المحادثات التجارية رفيعة المستوى.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتحسين الالتزام بالقواعد وآلية التجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية؛ بهدف تسهيل التجارة الحرة والاستثمار وتشجيع المنافسة العادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.



ترأس جولة المحادثات التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني وفالديس دومبروفسكيس النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية.