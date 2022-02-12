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تمكن رجال الإطفاء في إقليم توسكانا الإيطالي من إجلاء أكثر من 100 شخص من منازلهم إلى مكان آمن بسبب حرائق الغابات الواسعة بالقرب من بلدة لوكا.

وقالت فرقة الإطفاء، مساء اليوم الثلاثاء، إن عمال الإنقاذ قاموا بتنفيذ عملية إجلاء لأشخاص من بلدة فيبيالا الصغيرة. وتسبب الحريق الذي اندلع في بلدية مساروسا بالفعل في استمرار انشغال خدمات الطوارئ منذ مساء الاثنين.

وتحدث يوجينيو جياني، الرئيس الإقليمي لمنطقة توسكانا، أن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي 400 هكتار. ووصل الدخان بالفعل إلى الأقاليم المجاورة.

وأظهرت الصور دخانا كثيفا داكنا يتصاعد من مرتفع تكسوه الغابات . وكانت خمس مروحيات وأربع طائرات إطفاء تشارك في إطفاء الحريق من الجو.

وأفادت وسائل الإعلام أن هناك انقطاعات قصيرة في خط القطار السريع بين فلورنسا وروما بسبب حريق بالقرب من خط السكك الحديدية في أليرونا.

وتسبب حريق كبير في إحدى الغابات بشمال شرق إيطاليا في استمرار انشغال رجال الإطفاء. وتم إغلاق قطاع من الطريق السريع مؤقتا. ونقلت السلطات عمال محطة تحصيل رسوم إلى مكان آمن مع اقتراب ألسنة اللهب.