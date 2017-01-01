بولندا مستعدة لبدء التدريبات على دبابات أبرامز الأمريكية القتالية

تلقت بولندا شحنة أولية من دبابات "أبرامز" القتالية الرئيسية من الولايات المتحدة، حتى تتمكن من بدء تدريب أطقم دباباتها، بحسب ما كشفه وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك.
وكتب بلاشتشاك في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن الدبابات الـ 28 المستعملة وصلت إلى مركز تدريب تابع للجيش البولندي، وأن تدريب الأطقم سيبدأ قريبا.
وأضاف وزير الدفاع البولندي: "سنكون مستعدين عندما تصل أول 250 دبابة جديدة". ويشار إلى أن الدبابات الجديدة هي أحدث دبابات من طراز "إم 1 إيه 2 أبرامز"، وستبلغ تكلفتها أكثر من 4 مليارات دولار، حيث سيبدأ التسليم في العام المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل بولندا على 116 دبابة مستعملة من طراز "أبرامز" لأغراض التدريب، بدلا من الدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي قامت بنقلها إلى أوكرانيا لمساعدة جارتها الجنوبية على التصدي للغزو الروسي.