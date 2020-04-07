إخماد حريقًا نشب في شارع باب الملوك غربي الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، حريقًا نشب في حارة المرصفي، المتفرع من شارع باب الملوك، منطقة كرموز، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار الحريق.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.