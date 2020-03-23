مدرب بايرن: مولر سيعود في أقرب وقت ممكن للفريق قبل رحلته إلى آسيا

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يتعين على توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، استبعاد توماس مولر من حساباته على الأقل حتى نهاية هذا الأسبوع، خلال فترة إعداد الفريق للموسم المقبل.

وقال توخيل مساء الثلاثاء، إن مولر سيعود في أقرب وقت ممكن قبل رحلة الفريق إلى آسيا، ولكن يجب الإنتظار لرؤية كيفية تطور مسار شفائه.

ويتوجه فريق بايرن إلى طوكيو وسنغافورة في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، وسوف يخوض خلالها ثلاث مباريات ودية.

وستُقام المباراة الأولى ضد مانشستر سيتى يوم 26 يوليو في استاد طوكيو الدولى.

وبعد 3 أيام فقط سيواجه بايرن ميونخ فريق كاواساكى فرونتال اليابانى، قبل التوجه إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول في الثانى من أغسطس.

وانتهى معسكر بايرن في تيجرنزيه مبكرا بالنسبة لمولر.

وأكمل اللاعب حصص تدريبية فردية في ميونخ بسبب إصابته بمشاكل عضلية في فخذه الأيسر. ولكنه سافر للفريق لحضور أمسية الفريق أمس الاثنين.