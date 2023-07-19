زيلينسكي يربط بين الهجمات الروسية على أوديسا وإلغاء اتفاق الحبوب

ربط الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بين الهجمات الروسية الكبيرة على منشآت موانئ في أوديسا مساء أمس الثلاثاء و انهاء اتفاق الحبوب.

وكتب عبر تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء: "الإرهابيون الروس يتعمدون بالتأكيد البنية التحتية لاتفاق الحبوب، وكل صاروخ روسي لا يوجه فقط صوب أوكرانيا، ولكن صوب كل شخص في العالم يتوق لحياة طبيعية وآمنة".

وأضاف أنه تم إصدار الأوامر للجيش لحماية البنية التحتية للموانئ بصورة أفضل.

وأوضح أنه يتعين على وزارة الخارجية الأوكرانية العمل نحو زيادة الضغط الدولي "لاستمرار التصدير الطبيعي للحبوب الأوكرانية".

وكانت روسيا قد علقت اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أمس الأول الاثنين. وهاجم الجيش الروسي مساء أمس الثلاثاء منشآت موانئ في منطقة أوديسا بصواريخ وطائرات درون لليوم الثاني على التوالي، كما وردت تقارير بوقوع هجمات جوية في مناطق أخرى.