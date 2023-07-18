أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، سيارة توج الكهربائية التركية الصنع، على هامش زيارته إلى الدوحة، ضمن جولته الخليجية.

وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توج ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية، مشيرة أن الأزرق هو اللون الأول للسيارة، ويحمل اسم «جمليك»، تعبيرا عن المياه الزرقاء في منطقة جمليك في ولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

ووفقا للفيديو الذي نشرته الوكالة، تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل في الدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان.

ووصل أردوغان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى جوك سو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السيارة الكهربائية من نوع توج ذات اللون الأبيض.