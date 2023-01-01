البيئة تنجح في إنقاذ طائر البجعة البيضاء الكبيرة وتضعه تحت الرعاية البيطرية

كلفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق إدارة محمية اشتوم الجميل، بإنقاذ طائر بيليكان "المعروف بالأوساط الشعبية بطائر البجعة البيضاء الكبيرة"، وقد نجح الفريق فى إنقاذه من أحد الباعة بسوق بورفؤاد العمومي بمحافظة بورسعيد، ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينه بورسعيد قد قام بتقديم شكوى للوزارة تفيد بحيازة احد الباعة بسوق بور فؤاد العمومي لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة١٩٩٤ وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة، حيث إنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليا.

وكانت وزيرة البيئة قد أصدرت توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه واتخاذ كل الإجراءات لحمايته وإعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وضبط فريق إدارة محمية اشتوم الجميل الطائر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء كل القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهرياً وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية، وقد أثبت من المعاينة أنه طائر البيليكان وفي حالة إعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته لاستعادة قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل.

وأشادت فؤاد بدور المجتمع المدني في إنقاذ الطائر وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المجتمع فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

يشار إلى توعية التجار بطائر البيليكان، حيث إنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو أحد الطيور المهاجرة التي تتعرض للإعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين، الاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.