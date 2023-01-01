ضياء رشوان: تحديد موعد الجلسات العلنية للحوار الوطني الأسبوع المقبل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار والأمانة الفنية ومجلس الأمناء والجلسات المصغرة لم تتوقف، ولكن الجلسات العلنية فقط توقفت بسبب الإجازات، على أن يتم الإعلان عن موعد استئنافها الأسبوع المقبل لتحديدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن جميع لجان الحوار الوطني انعقدت وقطعت شوطًا طويلًا في الحوار، ولكن هناك بعض اللجان لم تكتمل، ذاكرا أن المقررين والمقررين المساعدين يعملون على رصد القضايا والموضوعات المتبقية لمناقشتها وبحثها الفترة المقبلة.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار شكل لجانًا مصغرة، لإعداد التوصيات والمقترحات ورفعها لمجلس الأمناء، ومن ثم عرضها للرئيس السيسي، مؤكدًا أنها لم تصل حتى الوقت الحالي للمجلس؛ لأن هناك قضايا تم الإجماع عليها وأخرى هناك خلاف حولها مثل النظام الانتخابي في مصر.

وذكر أن قضية النظام الانتخابي في مصر، تستلزم مناقشة لمرة أخيرة مع ممثلي أصحاب التوجهات المختلفة في هذا الملف، لبحث مقترحاتهم المفصلة في هذا الشأن إلى جانب الاستعانة بخبراء دستورين لبحث صحة المقترحات دستوريًا، وفي حال صياغة المقترحات الثلاث سترفع لمجلس الأمناء لإعادة النظر والمناقشة السريعة لها، ثم رفعها للرئيس السيسي.

وبدأ الحوار الوطني، الأحد الماضي، تنظيم جلسات مصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات، والبدء بقضايا المحور السياسي، على أن تحال لمجلس أمناء الحوار فور الانتهاء منها، تمهيدا لدراستها وإحالتها لرئيس الجمهورية.

وعُقدت جلسة مصغرة؛ لصياغة المقترحات التي تبلورت في المحور السياسي خلال الجلسات النقاشية والتي عقدت على مدار 4 أسابيع سابقة.